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Ремонт Priora 284

Материал из Энциклопедия журнала "За рулем" поиск Перейти к: навигация Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 281-1 > Ремонт Priora 284

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений



Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м ДВИГАТЕЛЬ Болт/винт крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова 21–26 Гайка болта крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач/блоку цилиндров 34–52 Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач 34–52 Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров 21–26 Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора и передней опоры силового агрегата 42–52 Гайка крепления к головке блока цилиндров кронштейна задней опоры силового агрегата 21–26 Гайка болта крепления передней/задней опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров/головки блока цилиндров 42–52 Болт крепления передней/задней опоры силового агрегата к поперечине передней подвески/кронштейну кузова 42–52 Болт крепления крышки головки блока цилиндров 7–9 Болт крепления корпуса подшипников распределительного вала 7–9 Болт крепления верхней/нижней передней крышки привода ГРМ 6–8 Болт крепления натяжного/опорного ролика ремня привода ГРМ 34–41 Болт крепления шкива распределительного вала 70–83 Болт крепления задней крышки привода ГРМ 6–8 Винт крепления головки блока цилиндров см. главу «Двигатель» Болт крепления шкива коленчатого вала 105–110 Болт крепления маховика 75–85 Болт крепления крышки коренного подшипника 68–84 Винт крепления крышки шатуна см. главу «Двигатель» Болт крепления поддона картера 6–8 Болт крепления масляного насоса 9–10 Болт крепления маслоприемника 7–10 Болт/гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 20–24 Винт крепления топливной рампы 6–8 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 15–20 Гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу 15–20 Гайка крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров 14–21 Винт крепления крышки термостата 9–11 Гайка крепления радиатора системы охлаждения 6–8 Болт/гайка крепления кожуха электровентилятора системы охлаждения 6–8 Винт крепления насоса охлаждающей жидкости 7–9 Болт крепления трубы насоса охлаждающей жидкости 6–8 Гайка крепления катколлектора к головке блока цилиндров 21–25 Гайка крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора 21–25 Болт крепления датчика положения распределительного вала 6–8 Датчик температуры охлаждающей жидкости 10–15 Болт крепления датчика детонации 20–25 Болт крепления датчика массового расхода воздуха 4–6 Датчик концентрации кислорода 30–40 Болт крепления катушки зажигания 7–9 Датчик аварийного давления масла 10–15 Свеча зажигания 31–39

Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м СЦЕПЛЕНИЕ Гайка/болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров 65–87 Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления 6–8 Болт крепления кожуха сцепления к маховику 19–30 Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления 6–8

Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Конический винт крепления шарнира штока переключателя передач 16–20 Болт крепления механизма переключения передач 8–10 Гайка стяжного хомута тяги управления/ реактивной тяги 16–25 Гайка заднего конца первичного/вторичного вала 120–149 Выключатель света заднего хода 28–45 Стопорный болт крепления вилки к штоку 11–18 Болт крепления ведомой шестерни дифференциала 63–82 Гайка/болт крепления картера сцепления к коробке передач 16–25 Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач 16–25 Пробка фиксатора штока вилки включения передачи 28–45 Конический винт крепления переключателя передач к штоку 28–35 Пробка сливного отверстия 28–45

Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Болт крепления поперечины к лонжерону 43–53 Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову 20–24 Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 78–96 Гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре 67–82 Гайка крепления пальца шаровой опоры к рычагу 67–82 Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 50–60 Гайка болта крепления рычага подвески к кузову 78–96 Гайка крепления растяжки 160–176 Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 43–52 Гайка крепления кронштейна подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову 13–16 Гайка подшипника ступицы колеса 225–247 Болт крепления колеса 80–90

Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора 67–82 Гайка верхнего крепления амортизатора 50–62 Гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну 67–82 Гайка крепления кронштейна рычага подвески 28–34 Винт крепления цапфы ступицы к балке 34–43 Гайка подшипника ступицы колеса 186–225

Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Гайка крепления рулевого колеса 31–51 Гайка крепления картера рулевого механизма 15–18 Гайка крепления кронштейна рулевой колонки 15–18 Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке 70–86 Стяжной болт клеммного соединения наружного/внутреннего наконечника и регулировочной тяги 19–30 Гайка крепления шарового пальца наружного наконечника рулевой тяги 27–32



Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 30–37 Винт крепления цилиндра тормозного механизма переднего колеса к суппорту 96–118 Болт крепления направляющего пальца к цилиндру 31–38 Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю 27–32 Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза 27–32 Гайка крепления кронштейна педали тормоза к кузову 27–32 Штуцер тормозной трубки 15–18 Наконечник гибкого шланга переднего тормозного механизма 29–33



Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Болт/гайка крепления генератора 15–24 Гайка крепления стартера 21–32





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