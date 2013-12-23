Ремонт Priora 284
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 281-1 > Ремонт Priora 284
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|ДВИГАТЕЛЬ
|Болт/винт крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова
|21–26
|Гайка болта крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач/блоку цилиндров
|34–52
|Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач
|34–52
|Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров
|21–26
|Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора и передней опоры силового агрегата
|42–52
|Гайка крепления к головке блока цилиндров кронштейна задней опоры силового агрегата
|21–26
|Гайка болта крепления передней/задней опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров/головки блока цилиндров
|42–52
|Болт крепления передней/задней опоры силового агрегата к поперечине передней подвески/кронштейну кузова
|42–52
|Болт крепления крышки головки блока цилиндров
|7–9
|Болт крепления корпуса подшипников распределительного вала
|7–9
|Болт крепления верхней/нижней передней крышки привода ГРМ
|6–8
|Болт крепления натяжного/опорного ролика ремня привода ГРМ
|34–41
|Болт крепления шкива распределительного вала
|70–83
|Болт крепления задней крышки привода ГРМ
|6–8
|Винт крепления головки блока цилиндров
|см. главу «Двигатель»
|Болт крепления шкива коленчатого вала
|105–110
|Болт крепления маховика
|75–85
|Болт крепления крышки коренного подшипника
|68–84
|Винт крепления крышки шатуна
|см. главу «Двигатель»
|Болт крепления поддона картера
|6–8
|Болт крепления масляного насоса
|9–10
|Болт крепления маслоприемника
|7–10
|Болт/гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров
|20–24
|Винт крепления топливной рампы
|6–8
|Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
|15–20
|Гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу
|15–20
|Гайка крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров
|14–21
|Винт крепления крышки термостата
|9–11
|Гайка крепления радиатора системы охлаждения
|6–8
|Болт/гайка крепления кожуха электровентилятора системы охлаждения
|6–8
|Винт крепления насоса охлаждающей жидкости
|7–9
|Болт крепления трубы насоса охлаждающей жидкости
|6–8
|Гайка крепления катколлектора к головке блока цилиндров
|21–25
|Гайка крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора
|21–25
|Болт крепления датчика положения распределительного вала
|6–8
|Датчик температуры охлаждающей жидкости
|10–15
|Болт крепления датчика детонации
|20–25
|Болт крепления датчика массового расхода воздуха
|4–6
|Датчик концентрации кислорода
|30–40
|Болт крепления катушки зажигания
|7–9
|Датчик аварийного давления масла
|10–15
|Свеча зажигания
|31–39
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|СЦЕПЛЕНИЕ
|Гайка/болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров
|65–87
|Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления
|6–8
|Болт крепления кожуха сцепления к маховику
|19–30
|Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
|6–8
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
|Конический винт крепления шарнира штока переключателя передач
|16–20
|Болт крепления механизма переключения передач
|8–10
|Гайка стяжного хомута тяги управления/ реактивной тяги
|16–25
|Гайка заднего конца первичного/вторичного вала
|120–149
|Выключатель света заднего хода
|28–45
|Стопорный болт крепления вилки к штоку
|11–18
|Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
|63–82
|Гайка/болт крепления картера сцепления к коробке передач
|16–25
|Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
|16–25
|Пробка фиксатора штока вилки включения передачи
|28–45
|Конический винт крепления переключателя передач к штоку
|28–35
|Пробка сливного отверстия
|28–45
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
|Болт крепления поперечины к лонжерону
|43–53
|Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову
|20–24
|Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
|78–96
|Гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре
|67–82
|Гайка крепления пальца шаровой опоры к рычагу
|67–82
|Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
|50–60
|Гайка болта крепления рычага подвески к кузову
|78–96
|Гайка крепления растяжки
|160–176
|Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
|43–52
|Гайка крепления кронштейна подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
|13–16
|Гайка подшипника ступицы колеса
|225–247
|Болт крепления колеса
|80–90
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
|Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора
|67–82
|Гайка верхнего крепления амортизатора
|50–62
|Гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну
|67–82
|Гайка крепления кронштейна рычага подвески
|28–34
|Винт крепления цапфы ступицы к балке
|34–43
|Гайка подшипника ступицы колеса
|186–225
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|Гайка крепления рулевого колеса
|31–51
|Гайка крепления картера рулевого механизма
|15–18
|Гайка крепления кронштейна рулевой колонки
|15–18
|Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке
|70–86
|Стяжной болт клеммного соединения наружного/внутреннего наконечника и регулировочной тяги
|19–30
|Гайка крепления шарового пальца наружного наконечника рулевой тяги
|27–32
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
|30–37
|Винт крепления цилиндра тормозного механизма переднего колеса к суппорту
|96–118
|Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
|31–38
|Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
|27–32
|Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза
|27–32
|Гайка крепления кронштейна педали тормоза к кузову
|27–32
|Штуцер тормозной трубки
|15–18
|Наконечник гибкого шланга переднего тормозного механизма
|29–33
|Наименование узла, детали
|Момент затяжки, Н·м
|ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
|Болт/гайка крепления генератора
|15–24
|Гайка крепления стартера
|21–32
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